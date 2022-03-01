Коблевская и Березанская громады получили очередную партию гуманитарной помощи

В Николаевскую область продолжает поступать гуманитарная помощь от неравнодушных людей, волонтеров из разных уголков Украины, а также и зарубежья. Общими усилиями депутатов Николаевского областного и районного советов при поддержке депутата Верховной Рады Украины Александра Пасечного в очередной раз удалось организовать и доставить еще одну партию гуманитарной помощи для Николаевской области, часть из которой поступит в Березанскую и Коблевскую громады.

О том, кто принял участие в логистических процессах доставки, организации и коммуникации с волонтерами, рассказал депутат Коблевского сельского совета Олег Боз, сообщает koblevo.news.

- Николаевская область получила очередную гуманитарную помощь: здесь детское питание, средства детской гигиены, лекарства, вещи. В первую очередь хочется поблагодарить Калушский районный совет, наш Николаевский районный совет, народного депутата Александра Пасечного, помощника Игоря Клыкова, депутата Николаевского областного совета Владимира Погадаева, депутата районного совета Балакина Александра! Общими усилиями мы получаем помощь, мы не стоим на месте и двигаемся вперед, - рассказал Олег Боз.

Также Олег Боз уточнил, что часть гуманитарной помощи предназначена для жителей Коблевской громады.

О своей деятельности в период военного положения рассказал депутат Николаевского областного совета Владимир Погадаев, который с первых дней военных действий занял активную гражданскую позицию в помощи жителям Николаевской области, Николаевского района, и, в частности, Березанской и Коблевской громад.

- Больше месяца идет война, больше месяца весь украинский народ героически противостоит армии нелюдей во главе со свихнувшимся старым маразматиком. Честь и хвала нашим ВСУ, теробороне, добровольческим отрядам - они делают невозможное и делают это настолько успешно, что агрессор, готовившийся к нападению 10 лет, уже проиграл. Ведь сегодня уже 32-ой день из "3-дневного блицкрига". Сегодня весь мир мечтает, чтобы их президентом был наш Владимир Зеленский! Но он наш, и мы гордимся этим! - отмечает Владимир Погадаев.

Владимир Погадаев ни капли не сомневается в победе украинской армии, отмечая особую сплоченность украинского народа и поддержку Украины всем цивилизованным миром.

- Сегодня весь украинский народ сплотился воедино и представляет собой единое целое, и все работают на Победу. Каждый находится на своем месте и делает все от него зависящее для приближения этого дня. Также мы видим огромную поддержку всего цивилизованного мира - это и поставки вооружения, экономические санкции против россии, помощь нашим беженцам, гуманитарная помощь.

Владимир Погадаев и его супруга Антонина Погадаева активно представляют интересы Березанской громады и в сегодняшних реалиях, продолжая помогать местному населению, а также защитникам ВСУ.

- Если говорить о том, какую роль взяли на себя мы с Антониной Погадаевой, то как депутаты мы обязаны представлять интересы и помогать своей громаде. За год депутатской деятельности старались это делать и отчитывались за свою работу. Сегодня Антонина активно сотрудничает с волонтерами на Западе Украины и отправляет нам то, что можно там найти или купить. Это и медикаменты, и средства гигиены, продукты и многое другое. Я же на месте держу связь с гуманитарными штабами главы облсовета Анны Замазеевой и главы ОГА/ОВА Виталия Кима - с их помощью мы помогаем необходимым для наших защитников и гражданских на передовой линии обороны, - рассказал Владимир Погадаев.

Также депутат Николаевского областного совета рассказал о работе на местах, отметив, что помощь населению громад осуществляется через представителей местных советов - старост, депутатов ОТГ или социальную службу.

- Через них мы узнаём о первоочередных потребностях и пытаемся их выполнить. В ближайшее время планируем усилить работу в этом направлении, - отмечает Владимир Погадаев.

Стоит отметить, что жители Березанской громады также проявляют свою активную позицию, чтобы помочь украинской армии и своей громаде.

- Переполняет гордость за наших земляков, таких как Александр Дмуховский, который передал для ВСУ свой автомобиль, Денис Клыш, благодаря которому состоялся диалог с польской общиной Гмина Ломжа, и мы получили солидную гуманитарную помощь, а также тех людей, которые по собственной инициативе выходили на связь и помогали.

Владимир Погадаев пообещал и далее держать в курсе о своей работе и сообщать о результатах.