Волонтеры передали николаевской 36-й бригаде морпехов мощный квадрокоптер - он уже на дежурстве

Волонтеры передали разведывательному подразделению 36-той отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского мощный квадрокоптер для выполнения поставленных задач в условиях повышенной сложности. Аппарат уже на боевом дежурстве.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали военнослужащие соответственного подразделения.

Перед тем, как передать мультикоптер DJI Matrice 300 RTK с дополнительным оборудованием в виде мощной камеры с зумом и возможностью инфракрасной съемки в ночное время, была произведена специальная «маскировка» аппарата: чтобы он был менее заметен в воздухе.

Данный квадрокоптер может удалятся от базы управления на расстояние до 7 тысяч метров.

«Мы уже успели испытать работу данного аппарата в боевых условиях на отдельных участках приближенных к линии боевых действий. Он показал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы хотим поблагодарить тех патриотов Украины, которые приложили усилия, чтобы этот аппарат оказался в нашем подразделении и работал на победу над оккупантами. В двойне приятно, что львиную долю усилий для приобретения этого дрона приложил бывший военный, а ныне полковник в отставке и местный бизнесмен. Мы обязательно победим», - заявили военные.

Отметим, что мультикоптер DJI Matrice 300 RTK был приобретён в одной из стран Европейского союза. Его стоимость, вместе с дополнительным оборудованием и дополнительной мощной видеокамерой – более 25 000 евро.

Мультикоптер DJI Matrice 300 RTK появился в распоряжении николаевских военных благодаря местному бизнесмену – полковнику в отставке, который пожелал остаться не названным, народному депутату Украины Игорю Негулевскому и экс-депутату Николаевского областного совета Федору Барне.

Напомним, белорусские волонтеры купили для украинских медиков-добровольцев уже 10 эвакуационных джипов.