В Мариуполь уже выдвинулись 45 автобусов для эвакуации оставшихся жителей – россия подтвердила готовность открыть доступ для гуманитарного коридора

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтегарции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в четверг, 31 марта, открывается гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.

Об этом она рассказала утром, 31 марта.

По ее словам, ночью от Международного комитета Красного Креста сообщение о том, что россии подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колоны в Мариуполь. Ирина Верещук добавила, что для эвакуации направят 45 автобусов.

— 28 автобусов должны уже сейчас получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка. Также 17 автобусов выехали из Запорожья. Мы будем делать все возможное, чтобы автобусы заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не выбрались из города, - заявила она.

Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям: