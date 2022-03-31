Провайдеров, которые отказываются блокировать пропаганду россии, исключают из реестра, а позже применят санкции

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО «НЕТАСИСТ» и ООО «НЕТАССИСТ» из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

«Причина - невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине», - говорится в сообщении.

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:

- установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению

- аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом

- аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса

- исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

В ведомстве напомнили, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ.