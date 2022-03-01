В Николаеве попрощались с ветераном ВСУ Дмитрием Олейником

В четверг, 31 марта, в Николаеве в последний путь провели старшего лейтенанта, ветерана ВСУ Дмитрия Олейника, который погиб в результате ракетного обстрела Николаевской ОВА.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром 29 марта вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской ОВА. По последним данным, погибли 17 человек.

Дмитрий Олейник также принимал участие в АТО на Донбассе в составе 79-й ОДШБр. Там получил ранение, из-за которого не смог вернуться к службе.

Попрощаться с украинским защитником пришли родственники и товарищи по службе.