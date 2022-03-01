Николаевский Центр экстренной медицины получил новую карету скорой помощи

Гуманитарный штаб Николаевской области передал автомобиль скорой помощи в КНП «Центр экстренной медицины».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Автомобили лично доставили народные депутаты Украины Александр Аликсийчук и Соломия Бобровская.

«Искреннее благодарность Александру и Соломии от всего общества Николаевщины!», - добавила Замазеева.

Глава облсовета также добавила, что спецавтомобиль уже передан больнице, где он будет использоваться по назначению.

Напомним, что ранее глава облсовета Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб Николаевщины работает на полную силу.