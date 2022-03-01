В честь Мариуполя переименуют одну из улиц в польском Гданьске

В польском Гданьске одну из улиц переименуют в честь города-героя Мариуполь.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Указывается, что предложение назвать одну из улиц Гданьска в честь украинского города-героя выдвинул мэр Мариуполя Вадим Бойченко на сессии Гданьского совета. По его словам, подобная поддержка станет символом того, что Мариуполь находится в сердце каждого жителя польского города и европейца.

«9 марта две мощные российские бомбы уничтожают детскую больницу, роддом. 17 раненых женщин, 3 погибших, среди них совсем маленький ребенок – девочка. 16 марта российская авиабомба уничтожает драматический театр в сердце Мариуполя, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 мирных жителей города, преимущественно женщины и дети. Оккупантов не остановил тот факт, что у драматического театра была надпись заглавными буквами «дети». В результате обстрела оборвалась жизнь более 300 мариупольцев», – рассказал Вадим Бойченко.

Мэр Вадим Бойченко поблагодарил за военную поддержку и гуманитарную помощь со стороны польского правительства.

Также он пообещал, что после окончания войны в отстроенном Мариуполе появится улица в честь Гданьска. Кроме того, мэр призвал международных партнеров о помощи в немедленной полной эвакуации жителей Мариуполя, а также об усилении помощи со стороны европейских государств.

«Одно из ключевых решений, которое ожидает наше государство и Мариуполь – закрытие неба над Украиной. Я понимаю, что это сложное политическое решение. Но оно может спасти тысячи жизней украинцев и мариупольцев», – подчеркнул мэр.

В свою очередь глава польского города Александра Дулькевич подчеркнула, что жители Гданьска с увлечением говорили, что Мариуполь стал примером развития, продвижения демократии и привлечения инвестиций.

«Когда я говорю с вашими сотрудниками и спрашиваю, что бы мы могли сделать, то слышу один ответ – помогите нам организовать гуманитарные коридоры и спасти людей от геноцида. И как партнерский город, город-собрат, город солидарности мы остаемся верны нашим принципам. Вчера в Брюсселе на заседании Европейского совета регионов мы приняли твердое, однозначное решение – помогать гуманитарно беженцам, но и документировать все факты преступлений против человечества, которые происходят сегодня в Украине. Самое важное – остановить как можно быстрее войну и остановить позорную торговлю с россием сырьем – нефтью и газом», - подчеркнула Александра Дулькевич.

Мэр Гданьска добавила, что после войны будут помогать в восстановлении Мариуполя. Сегодня же украинцы стоят на защите общих европейских ценностей.