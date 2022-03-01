Украинцы через «Дію» подали более 20 тысяч заявок на восстановление имущества, пострадавшего в результате боевых действий

За сутки от украинцев поступило более 20 тысяч заявок относительно восстановления имущества, поврежденного в результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в видеообращении 31 марта.

Он отметил, что государство работает над планом восстановления Украины – для этого системно подсчитываются все убытки.

— Вчера в Дії уже заработала возможность предоставить информацию о разрушенном имуществе. За сутки получили уже более 20 тысяч таких заявок. Все заявки будут тщательно проработаны, чтобы после нашей победы восстановление было системным, - подчеркнул глава правительства.

Денис Шмигаль напомнил, что ранее уже создали четыре соответствующих фонда, которые будут наполняться, в частности при поддержке международных партнеров Украины.

Премьер-министр также отметил, что наша страна продолжает получать тысячи тонн гуманитарной помощи по всему миру. Общий ее объем составляет более 163 тысяч тонн.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина продолжает договариваться о поддержке иностранных государств. В частности, Норвегия выделит дополнительные 20 миллионов евро в бюджет, чтобы правительство распределило их на важные программы. До этого Норвегия выделила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь.