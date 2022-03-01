С понедельника проезд на электротранспорте в Николаеве снова станет платным – а с 12 апреля тариф незначительно повысится

В Николаеве с понедельника, 4 апреля, возвращается платный проезд на трамваях и троллейбусах. Стоимость проезда составляет 6 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевэлектротранс».

Отметим, что с введением военного положения проезд на коммунальном транспорта для николаевцев стал бесплатным. Но вчера, 30 марта, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у города уже не хватает ресурсов, поэтому оплату за проезд придется вернуть.

Право на бесплатный проезд имеют:

- участники боевых действий и лица, приравненные к ним, пострадавшие участники Революции Достоинства;

- лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;

- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1;

- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 2;

– дети с инвалидностью до 18 лет;

- ветераны военной службы; ветераны органов внутренних дел; ветераны Национальной полиции; ветераны государственной пожарной охраны; ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; ветераны службы гражданской защиты; ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; ветераны налоговой милиции;

- лица с инвалидностью в результате военной службы;

- родители военнослужащего, погибшего или умершего или без вести пропавшего во время прохождения военной службы;

- реабилитированы;

- лица с инвалидностью;

- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);

- дети из многодетной семьи;

- жертвы нацистских преследований;

- пенсионеры по возрасту.

При этом отмечается, что в соответствии с решением исполнительного комитета Николаевского городского совета от 29 марта, с 12 апреля повышается стоимость проезда на троллейбусах и трамваях Николаева.

Стоимость проезда составит:

- 8 гривен за билет, приобретенный у водителя;

- 7 гривен за билет, приобретенный с помощью QR-кода;

- 7 гривен за билет, приобретенный в специальных киосках КП «Николаевэлектротранс», об открытии которых будет сообщено дополнительно.