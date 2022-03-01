С понедельника проезд на электротранспорте в Николаеве снова станет платным – а с 12 апреля тариф незначительно повысится

В Николаеве с понедельника, 4 апреля, возвращается платный проезд на трамваях и троллейбусах. Стоимость проезда составляет 6 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевэлектротранс».
Отметим, что с введением военного положения проезд на коммунальном транспорта для николаевцев стал бесплатным. Но вчера, 30 марта, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у города уже не хватает ресурсов, поэтому оплату за проезд придется вернуть.
Право на бесплатный проезд имеют:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 2;
– дети с инвалидностью до 18 лет;
- ветераны военной службы; ветераны органов внутренних дел; ветераны Национальной полиции; ветераны государственной пожарной охраны; ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; ветераны службы гражданской защиты; ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; ветераны налоговой милиции;
- лица с инвалидностью в результате военной службы;
- родители военнослужащего, погибшего или умершего или без вести пропавшего во время прохождения военной службы;
- реабилитированы;
- лица с инвалидностью;
- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);
- дети из многодетной семьи;
- жертвы нацистских преследований;
- пенсионеры по возрасту.
При этом отмечается, что в соответствии с решением исполнительного комитета Николаевского городского совета от 29 марта, с 12 апреля повышается стоимость проезда на троллейбусах и трамваях Николаева.
Стоимость проезда составит:
- 8 гривен за билет, приобретенный у водителя;
- 7 гривен за билет, приобретенный с помощью QR-кода;
- 7 гривен за билет, приобретенный в специальных киосках КП «Николаевэлектротранс», об открытии которых будет сообщено дополнительно.
«Просим наших пассажиров с уважением отнестись к принятому решению, поскольку с первого дня военной агрессии российских войск против Украины, коммунальное предприятие обеспечивает перевозку николаевцев, несмотря на постоянные угрозы жизни и здоровью работников нашего коллектива», - говорится в сообщении.