Британия передала украинским спасателям пожарную технику

Британские спасатели передали украинским коллегам 17 пожарно-спасательных автомобилей и коленчатый подъемник. Техника укомплектована специальным оборудованием и полностью готова к эксплуатации.

Об этом сообщает ГСЧС.

Во время передачи учредитель ОО «Импакт» Оксана Романуха отметила, что за 10 лет это был самый большой конвой, который удалось собрать в столь минимальные сроки.

«Программа минимум для нас была собрать хотя бы 10 автомобилей, но, к счастью, удалось укомплектовать восемнадцать. К формированию конвоя присоединились практически все пожарно-спасательные части Великобритании. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы такая работа продолжалась и дальше с нашими международными партнерами», - сказала она.

В свою очередь, заместитель Министра внутренних дел Мэри Акопян подчеркнула, что сегодня миссия спасательной службы вместе с полицией и военными очень сложная.

«Мы надеемся, что Великобритания будет помогать нам и дальше получать современную технику и оборудование».

Напомним, что ранее пожарную технику украинским спасателям передала Франция.