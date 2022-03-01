«Ребята – вы лучшие!»: волонтеры Гумштаба Николаевщины получили награду от командующего ВМС

Волонтеры Гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи»), действующего под патронатом Николаевского областного совета, получили памятное отличие от командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, контр-адмирала Алексея Неижпапы.

Об этом сообщает сайт «Світлі справи» со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву.

«Имела возможность пообщаться с командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, контр-адмиралом Алексеем Неижпапой и поблагодарить, в его лице, всех военных за защиту всех нас. Обсудили многие насущные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и Гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи») по направлению помощи нашим защитникам. В том числе и вопрос реабилитации раненых военных», – рассказала глава облсовета.

Анна Замазеева отметила, что у наших защитников сильный боевой дух и только одна цель – победа. Вместе с тем контр-адмирал вручил Анне Замазеевой памятную награду в качестве благодарности за работу волонтеров Гуманитарного штаба.