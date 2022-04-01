Список аптек, работающих на Николаевщине 1 апреля

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01.04.2022 09:29

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 1 апреля.

Перечень опубликовала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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