В Николаеве на маршруты вышли 192 единицы общественного транспорта

Утром 1 апреля в Николаеве на маршруты вышел городской общественный транспорт.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Троллейбусы:
№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - микрорайон Намыв (с берегом)
3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (без берега)
№4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв
Трамваи
№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская")
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)
№6 (Промзона – Центральный рынок)
№11 Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы
6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет)
Парк Победы - микрорайон Терновка
ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.
Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может изменяться в зависимости от сигналов тревоги.