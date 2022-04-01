Украинский ледокол «Ноосфера» добрался до Антарктиды и доставил полярников на станцию «Вернадский»

Украинский научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» добрался до Антарктики и уже стоит вблизи острова Галиндез, где расположена украинская станция «Академик Вернадский».

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Путь «Ноосферы» из Чили занял 5 дней. По дороге обычно невероятно штормовой пролив Дрейка был спокоен. Вести судно из Чили в Антарктику украинскому капитану Павлу Панасюку помогал бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес, более 6 лет работавший в этом строгом регионе и имеющий значительный опыт. Он отметил: «Впервые на моей памяти погода в Дрейке была хорошей».

«Ноосфера» доставила на «Вернадский» очень много разных нужных грузов, но самое главное – 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию. Коллег очень ждала команда зимовщиков 26-й экспедиции и сезонный отряд, которые теперь смогут вернуться домой.

Из-за шторма уже возле станции, к сожалению, переправиться с судна на остров пока нет возможности (волны слишком высоки для небольших лодок), но как только погода изменится, полярники из новой экспедиции присоединятся ко всем на «Вернадском». Также в течение следующих дней будет продолжаться разгрузка годовых запасов пищи, горючего, строительных материалов.