В Николаеве на маршруты вышла 181 единица общественного транспорта

Утром 2 апреля в Николаеве на маршруты вышли 181 единица общественного транспорта.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Троллейбусы:
– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом);
– Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.
Трамваи:
– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»);
– №3 (ЧСЗ - 10-я Военная);
– №6 (Промзона - Центральный рынок);
– №11 Центральный рынок - 10- а Военная.
Коммунальные автобусы:
– 6-я Слободская - Универсам (администрация Корабельного района);
– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет);
– Парк Победы - мкрн Терновка;
- ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище.
Частные перевозчики: № 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.
Сегодня транспорт бесплатный. С понедельника возвращается платный проезд.
Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.