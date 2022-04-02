В Николаеве на маршруты вышла 181 единица общественного транспорта

Утром 2 апреля в Николаеве на маршруты вышли 181 единица общественного транспорта.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы:

– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом); – Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Трамваи:

– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»); – №3 (ЧСЗ - 10-я Военная); – №6 (Промзона - Центральный рынок); – №11 Центральный рынок - 10- а Военная.

Коммунальные автобусы:

– 6-я Слободская - Универсам (администрация Корабельного района); – 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет); – Парк Победы - мкрн Терновка; - ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище.

Частные перевозчики: № 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.

Сегодня транспорт бесплатный. С понедельника возвращается платный проезд.

Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.

Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.