Посевная кампания началась в 21-й области Украины - ожидают, что засев охватит на 30% меньше площадей

В 21-й области Украины уже началась посевная кампания-2022.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в текущем году аграрии засеют меньше площадей, чем в прошлом.

— Мы ожидаем, что сев состоится на площадях меньше, чем в прошлом году, это может быть на 25-30% меньше в зависимости от того, как будут продолжаться боевые действия, где будут заминированы территории, - заявил глава правительства.

При этом Шмыгаль заверил, что Украина сможет себя прокормить.

Напомним, ранее Ким сообщил, что зернового запаса хватит на два года, но есть проблема с логистикой.