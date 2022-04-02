Vodafone сделал для похищенных украинцев бесплатные звонки в посольства

Мобильный оператор Vodafone обеспечил для принудительно вывезенных украинцев возможность бесплатно позвонить по номерам украинских посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании

Также Vodafone предоставляет своим абонентам, оказавшимся на территории России и Беларуси, ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и стране пребывания, а также 30 исходящих SMS.

Всем украинцам, оказавшимся на территории страны-агрессора после начала войны, поступят SMS с прямыми контактами украинских посольств в ближайших странах.