Дуда в президентском самолете вывез с собой в Италию онкобольных детей, эвакуированных из Украины в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Анной Корнахаузер-Дудой, направляясь с визитом в Италию и Ватикан, забрали с собой в Рим в президентском самолете украинских онкобольных детей.

Об этом президента Польши сообщил в Facebook.

«В Рим с нами прилетели украинские дети, для которых онкологическую терапию подготовил педиатрический госпиталь Младенца Иисуса в Риме», – написал Дуда.

Он отметил, что самой младшей пассажиркой их самолета была Виктория, родившаяся за два месяца до начала войны россии в Украине.

«У могилы святого Иоанна Павла II мы помолились сегодня, чтобы ее имя было пророческим для ее Родины», – добавил Дуда.

Канцелярия президента Польши сообщила, что в общей сложности на борту президентского самолета было пятеро онкобольных детей из Украины со своими братиками и сестричками и опекунами. В госпитале в Риме их впоследствии посетила первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда.

Отмечается, что во время встречи с Папой Римским Франциском Дуда рассказал понтифику о ситуации в Украине и пригласил его посетить Польшу. Глава польского государства отметил, что это будет возможность встретиться с двумя народами – польским и украинским, учитывая большое количество украинцев в РП, которые нашли временное пристанище в стране над Вислой, спасаясь от войны, которую развязала рф в Украине.

Напомним, с начала войны рф против Украины в Польшу прибыли около 2,5 млн украинцев.