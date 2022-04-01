Датская компания отправила «Николаевоблтеплоэнерго» гуманитарную помощь, которую используют при подготовке к следующему отопительному сезону

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило помощь от мощного датского производителя тепловой автоматики Danfoss – более двухсот фланцевых шаровых кранов разных диаметров и 6 фильтров.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Директор ОКП Николай Логвинов заявил, что подготовка к отопительному сезону в условиях войны – это испытание, ведь предприятию важно найти необходимые материалы, оборудование, запчасти, решить вопросы логистики и т.д.
«Полученная гуманитарная помощь от компании Danfoss безусловно поможет нам в подготовке к следующему сезону. Мы очень благодарны нашим иностранным коллегам, которые в непростое время протянули руку помощи и позаботились о николаевцах. После нашей победы, а она благодаря нашим вооруженным силам будет уже в ближайшее время, найду возможность лично поблагодарить руководство компании», - комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.