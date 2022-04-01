Датская компания отправила «Николаевоблтеплоэнерго» гуманитарную помощь, которую используют при подготовке к следующему отопительному сезону

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило помощь от мощного датского производителя тепловой автоматики Danfoss – более двухсот фланцевых шаровых кранов разных диаметров и 6 фильтров.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Директор ОКП Николай Логвинов заявил, что подготовка к отопительному сезону в условиях войны – это испытание, ведь предприятию важно найти необходимые материалы, оборудование, запчасти, решить вопросы логистики и т.д.