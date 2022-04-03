В «МрійДій» рассказали, куда были потрачены деньги от благотворителей, и сообщили, что сбор средств для ВСУ продолжается

В ГО «МрійДій» рассказали, что с начала войны организации удалось собрать более 5,5 миллионов гривен поддержки и предоставили отчет о том, на что было направлено около 4,5 миллионов гривен.

Как рассказали в организации, за это время они запустили 5 сборов средств на краудфандинговой платформе «МрійДій», организовали 8 гуманитарных складов и объединили более 200 волонтёров.

«Силами волонтеров, ежедневно кормили около двух тысяч человек. Также отбработали около шести тысяч заявок на гуманитарную помощь гражданскому населению. Это и продукты питания, и лекарства, и детские товары, и хозяйственные товары. Благодаря помощи международных партнеров и украинцев, получили 56 машин гуманитарной помощи с Западной Украины, в также Голландии, Германии, Польши, Чехии, Румынии, Италии, Португалии, Австрии и Молдовы. Продолжаем привлекать спонсоров, благотворительные фонды, международные компании для закрытия потребностей города и области. Сегодня уже работаем с 4 такими организациями из США, Чехии и Польши», - рассказали в «МрійДій».

В ГО добавили, что за время работы с помощью собранных денег удалось заправить и закупить топлива для гуманитарных машин на 800 тысяч гривен. Также помогли с доставкой гуманитарных фур на городские и областные склады.

«Наладили поставку гуманитарной помощи в виде медикаментов с Голландии. Принято на склад порядка 100 паллет медицинской помощи на сумму 15 миллионов гривен. Отгружено сегодня на больницы и потребности горожан порядка 50% склада», - рассказали в «МрійДій».

В первые дни войны, закупили бинокли, монокуляр, тепловизор , ночные прицелы и фонари на 200 тысяч гривен. Получили 28 тепловизоров, 12 цифровых биноклей, 148 раций, 15 бронежилетов, которые передали на использование в ВСУ и ТРО. Получили и передали на нужды ВСУ - 9 дронов, на сумму 40 тысяч долларов.

На данный момент ГО расширило свою работу за границы города, активисты предоставили гуманитарную помощь 15 населённым пунктам в Николаевской области.

На сайте организации продолжается сбор денег на закрытие потребностей оснащения наших ВСУ и помощи мирным жителям. Присоединиться к помощи можно по ссылке, или перечислив средства по следующим реквизитам:

Полное наименование – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МРИЙДИЙ» Сокращенное наименование – ОО «МРИЙДИЙ» Код по ЕГРПОУ 42766794 Р\р 26003053246726 в АО КБ «ПРИВАТБАНК» (ЕГРПОУ банка 14360570, МФО банка 326610) IBAN UA963266100000026003053246726

С отчетом о расходах ГО можно ознакомится по ссылке