Минцифры: После войны в Украине построят собственную станцию Starlink

После войны Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Илоном Маском планирует построить собственную наземную станцию Starlink.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Благодаря поддержке компании Ookla, которая предоставила нам доступ к данным спидтестов в реальном времени с ресурса speedtest.net , мы можем отслеживать скорость интернета в Украине. Такая информация помогает нам узнать, в каких регионах необходимо оперативно реагировать на проблемы со связью. Также через Ookla мы получаем данные о показателях качества интернет от Starlink. Из них понятно, что качество интернета от Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это объяснимо тем, что на территории Украины нет собственной наземной станции Starlink. Ближайшие станции – в Польше, Литве и Турции. Так что после победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев», - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Такая станция позволит улучшить качество спутникового интернета для украинцев. Как известно, Starlink разработан для широкополосного доступа в интернет в местах, где доступ был ненадежен или полностью отсутствовал.

В настоящее время станции спутникового интернета Starlink уже работают по поддержанию надлежащего функционирования критической инфраструктуры и услуг в сфере здравоохранения, финансов и энергетики.

Напомним, что украинские больницы получили 590 станций StarLink, чтобы всегда оставаться на связи