«Ежегодный искусственный сброс воды с плотины»: В Донецкой области резко поднялся уровень реки Северский Донец

В соцсетях начали выкладывать фотографии, где видно, что река Северский Донец в Святогорске вышла из своих берегов.

Среди причин называли также и подрыв дамбы в Харьковской области. Но директор парка «Святые горы» уверяет: причин волноваться нет, ведь это ежегодный искусственный сброс воды с плотины.

Об этом сообщает «Вільне радіо» со ссылкой на директора Национального природного парка «Святые горы» Сергей Приймачук.

По его словам, нынешний разлив Донца не достигает уровня подтопления прошлых лет.

- Немножко поднялся Донец, ну и что? Ничего и никого не подтапливает, ни одного жилого дома, ни одного заведения. В прошлые годы, до 1996 года, естественные разливы были вплоть до исполкома, там, где полиция была, дорогу заливало. На восемь метров поднималась вода, делали специальные замеры. А сейчас даже на набережной воды нет, – утверждает Сергей Приймачук.

Специалист уверяет: вода вышла только под мостом, максимум на 15-20 метров вдоль него, где и сделали это фото. Этот разлив не превысил нормы.

По словам директора парка «Святые горы», начинать волноваться стоит, если воды станет в пять раз больше.

Причина разлива – не естественная, объясняет Приймачук. Выход из берегов произошел из-за того, что во время весеннего паводка на Осколе с плотины сбрасывают воду. Когда дамба переполняется, воду понемногу сбрасывают. Это делают каждую весну.