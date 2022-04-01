«Ежегодный искусственный сброс воды с плотины»: В Донецкой области резко поднялся уровень реки Северский Донец

В соцсетях начали выкладывать фотографии, где видно, что река Северский Донец в Святогорске вышла из своих берегов.
Среди причин называли также и подрыв дамбы в Харьковской области. Но директор парка «Святые горы» уверяет: причин волноваться нет, ведь это ежегодный искусственный сброс воды с плотины.
Об этом сообщает «Вільне радіо» со ссылкой на директора Национального природного парка «Святые горы» Сергей Приймачук.
По его словам, нынешний разлив Донца не достигает уровня подтопления прошлых лет.
- Немножко поднялся Донец, ну и что? Ничего и никого не подтапливает, ни одного жилого дома, ни одного заведения. В прошлые годы, до 1996 года, естественные разливы были вплоть до исполкома, там, где полиция была, дорогу заливало. На восемь метров поднималась вода, делали специальные замеры. А сейчас даже на набережной воды нет, – утверждает Сергей Приймачук.
Специалист уверяет: вода вышла только под мостом, максимум на 15-20 метров вдоль него, где и сделали это фото. Этот разлив не превысил нормы.
По словам директора парка «Святые горы», начинать волноваться стоит, если воды станет в пять раз больше.
Причина разлива – не естественная, объясняет Приймачук. Выход из берегов произошел из-за того, что во время весеннего паводка на Осколе с плотины сбрасывают воду. Когда дамба переполняется, воду понемногу сбрасывают. Это делают каждую весну.
- Для реки, рыбы, флоры, фауны это очень полезно, поэтому этим наполнением происходит очищение. В общем, на набережной воды нет. А то, что немного под мостом вода получилась, так по этому асфальту можно без проблем проехать на велосипеде. Единственное, что действительно подтопило, так это в селе Сидорово залило луг, но его всегда заливает, до домов там вода не доходит, — добавляет Сергей Приймачук.