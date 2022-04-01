Посольство россии в Праге теперь находится на улице Украинских Героев.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских Героев, 36», – написал Перебийнис в Facebook, добавив иллюстрацию сервиса Google-карты.

Как пишет «Европейская правда», с инициативой переименования выступила мэрия 6 округа Праги. Кроме того, железнодорожный мост неподалеку предложили назвать именем украинского матроса Виталия Скакуна, взорвавшего вместе с собой Генический мост, чтобы остановить продвижение российской танковой колонны.

МИД Украины ранее обратился к странам мира с призывом изменить названия улиц с российскими посольствами и консульствами на посвященные Украине.