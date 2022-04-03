В западные области Украины из зоны боевых действий успешно эвакуировались 150 предприятий – 57 уже начали работать

Уже 150 предприятий из разных регионов Украины перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

Он также добавил, что по состоянию на 2 апреля, в целом было подано 1322 заявки, из которых 435 уже подано на транспортировку. Из тех 150 уже переместившихся предприятий 57 начали работать.

Заявку на релокацию можно подать по ссылке. Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.

Напомним, что по состоянию на 27 марта и из зоны боевых действий на запад Украины эвакуировали 89 предприятий.