Список работающих аптек на Николаевщине 3 апреля

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 3 апреля.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Указывается, что аптеки могут закрыться в связи с воздушной тревогой.

Также опубликован список аптек, где можно купить инсулин.