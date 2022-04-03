Жители Херсона и Каховки вышли на митинги против оккупации - российские военные разгоняют их оружием

Жители Херсонской области снова вышли на митинг против российской оккупации.

Об этом сообщает «Суспільне».

В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями «Херсон – это Украина!». Они скандируют: «Слава Украине! Героям Слава!», «Слава нации! Смерть врагам!» и «Слава воинам ВСУ!».

Одна активистка под аплодисменты выступила перед жителями Херсона.

«В городе Херсоне, ночи бессонные, наши парни гасят москалей. Слава ВСУ!», - выкрикивала она.

На другом видео-ролике херсонцы смеются над российскими оккупантами, которые проезжают мимо мирных жителей.

«Прячутся голож*опые с*ки, боятся», - говорят они.

Жители Каховки, которая также сейчас находиться под контролем российских военных, тоже вышли на митинг. Украинцы выкрикивают «Домой!», после чего российские оккупанты открыли огонь.

Митингующих в Херсоне также разогнали при помощи оружия.

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