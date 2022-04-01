Замазеева сообщила, что Гумштаб Николаевщины поможет тем, кому нужны жилье, еда и работа: «Ни один гражданин не останется один на один с проблемами»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что Гуманитарный штаб Николаевской области (БФ «Світлі справи») разработал спецпроект «Убежище своим» для помощи тем, кто оказался без крова.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

«Ни один наш гражданин из зоны боевых действий, потерявший дом из-за обстрелов и вырвавшихся из районов рашистской оккупации, не останется один на один с проблемами! Жильем, едой, вещами первой потребности, работой – обеспечим! Николаевский облсовет и Гумштаб Николаевщины (БФ «Светлые дела») проработали механизмы помощи гражданам и, с сегодняшнего дня, запускаем спецпроект «Убежище своим», - написала глава облсовета.

Сообщается, что жители Николаевской и Херсонской обл, потерявшие свои дома в результате обстрелов, оказавшихся в зоне боевых действий или оккупации, должны связаться со штабом. Волонтеры предложат следующую помощь:

-Временное убежище в уже подготовленных заведениях;

-Трехразовое горячее питание;

-Вещи первой необходимости;

-Медпомощь;

-Работу;

-Дистанционное обучение для детей;

По всем вопросам необходимо обратиться по номеру телефона:

0 800 300 520