Замазеева сообщила, что Гумштаб Николаевщины поможет тем, кому нужны жилье, еда и работа: «Ни один гражданин не останется один на один с проблемами»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что Гуманитарный штаб Николаевской области (БФ «Світлі справи») разработал спецпроект «Убежище своим» для помощи тем, кто оказался без крова.
Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.
«Ни один наш гражданин из зоны боевых действий, потерявший дом из-за обстрелов и вырвавшихся из районов рашистской оккупации, не останется один на один с проблемами! Жильем, едой, вещами первой потребности, работой – обеспечим! Николаевский облсовет и Гумштаб Николаевщины (БФ «Светлые дела») проработали механизмы помощи гражданам и, с сегодняшнего дня, запускаем спецпроект «Убежище своим», - написала глава облсовета.
Сообщается, что жители Николаевской и Херсонской обл, потерявшие свои дома в результате обстрелов, оказавшихся в зоне боевых действий или оккупации, должны связаться со штабом. Волонтеры предложат следующую помощь:
-Временное убежище в уже подготовленных заведениях;
-Трехразовое горячее питание;
-Вещи первой необходимости;
-Медпомощь;
-Работу;
-Дистанционное обучение для детей;
По всем вопросам необходимо обратиться по номеру телефона:
0 800 300 520