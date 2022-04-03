Благотворители из США передали Украине 150 тонн лекарств и медицинского оборудования

Фото - иллюстрация В Украину из США благотворители направили 150 тонн медикаментов и расходных материалов. Накануне гуманитарный груз приземлился в Польше, откуда уже идет в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

- Два самолета с медицинской помощью для Украины уже совершили посадку в Польше. Сейчас мы распределяем гуманитарный груз и будем доставлять наземными путями на нашу территорию. Часть груза уже находится в Украине, - сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко. – На этот раз мы получили от наших партнеров не только медикаменты, но и оборудование, и автомобиль скорой помощи. Минздрав благодарит каждого друга Украины, который внес свой вклад в этот груз и помог в сложное время обеспечить нашу систему здравоохранения необходимыми средствами.

Гуманитарный груз состоит из медикаментов, в которых сейчас больше всего нуждаются украинские больницы. Среди них: антибиотики, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, хирургический шовный материал, турникеты для остановки кровотечения и медицинское оборудование.

Гумпомощь для Украины была собрана больницами и благотворителями из разных штатов при поддержке Украинской медицинской ассоциации Северной Америки (UMANA). Полученные лекарства, медицинские изделия и оборудование будут распределены между украинскими больницами в зоне боевых действий, которые больше других нуждаются в поддержке.