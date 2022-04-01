В Госспецсвязи назвали фейковой информацию, что российские военные прослушивают разговоры украинцев

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что пока нет никаких подтвержденных фактов о том, что российские военные могут прослушивать разговоры украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Юрий Щиголь отметил, что все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций.
«Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники. Это не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось ложным», - написал он.