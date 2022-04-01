В Госспецсвязи назвали фейковой информацию, что российские военные прослушивают разговоры украинцев

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что пока нет никаких подтвержденных фактов о том, что российские военные могут прослушивать разговоры украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Юрий Щиголь отметил, что все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций.