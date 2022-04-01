Зеленский посетил раненых пограничников в больнице и вручил им государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский проведал раненых пограничников в Главном военно-медицинском центре.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и согласно указам Президент вручил государственные награды восьми пограничникам из разных подразделений», - сказано в сообщении.

Отмечается, что они получили ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель, а также в боевых столкновениях с враждебными диверсионно-разведывательными группами.

Кроме того, государственную награду получил ортопед-травматолог медицинского учреждения. Офицер медицинской службы является ведущим военным травматологом Украины и проводит сложные операции, спасая жизнь и здоровье защитников.

Награждены были отмечены медалями «За военную службу Украины» и «Защитнику Отчизны».

Зеленский также пообщался с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеком и руководством клинического центра, поинтересовался потребностями в медицинском направлении и какие меры предпринимаются для оказания помощи защитникам во время войны.

Напомним, что ранее Зеленский наградил погибшего фотокорреспондента Левина орденом «За мужество».