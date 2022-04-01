В Николаеве трамвай №1 будет ходить по полному маршруту

В Николаеве с 4 апреля восстановят движение трамваев по полному маршруту №1.

Об этом сообщили в «Николаевэлектротрансе».

Напомним, что трамвай ходил по ограниченному маршруту, от Яхт-клуба до 6-й Слободской.

«Работники службы путей и энергохозяйства закончили ремонтные работы после повреждения рельсов и контактной сети в результате обстрелов со стороны оккупационных войск россии», - говорится в сообщении.

С 4 апреля проезд в коммунальном транспорте платный - 6 гривен. Для льготных категорий проезд бесплатный.