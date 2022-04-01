В Николаеве на линии вышел коммунальный и частный транспорт

Утром в понедельник, 4 апреля, в Николаеве вышли 163 единицы транспорта.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов.
№2: Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - микрорайон Намыв (с берегом)
№6: 3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (без берега)
№4: Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв
Маршруты трамваев
№1: Яхт-клуб - Широкая Балка
№3: ЧСЗ – 10-я Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№11: Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы
6-я Слободская - микрорайон Кульбакино
ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо - микрорайон Северный
Пушкинское кольцо - микрорайон Терновка
6-я Слободская - Фуршет
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 5, 10, 15, 16, 18, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89
Напомним, что с 4 апреля возвращается платный проезд на трамваях и троллейбусах.
Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.