В Николаеве на линии вышел коммунальный и частный транспорт

Утром в понедельник, 4 апреля, в Николаеве вышли 163 единицы транспорта.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов.

№2: Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - микрорайон Намыв (с берегом) №6: 3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (без берега) №4: Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв

Маршруты трамваев

№1: Яхт-клуб - Широкая Балка №3: ЧСЗ – 10-я Военная №6: Промзона – Центральный рынок №11: Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская - микрорайон Кульбакино ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище Пушкинское кольцо - микрорайон Северный Пушкинское кольцо - микрорайон Терновка 6-я Слободская - Фуршет

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 5, 10, 15, 16, 18, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89

Напомним, что с 4 апреля возвращается платный проезд на трамваях и троллейбусах.

Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.