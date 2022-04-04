В Николаеве временно не работает спецлиния 102

Жителей Николаева предупредили, что специальная линия 102 временно не работает, а также опубликовали список номеров, по которым граждане могут обратиться в случае необходимости.
Об этом сообщает полиция Николаевщины.
Пожалуйста, звоните по мобильным номерам:
- 099 190 00 86,
- 099 190 01 42,
- 099 190 03 14,
- 099 190 03 39,
- 099 190 03 87,
- 099 190 04 80,
- 099 190 04 82,
- 099 190 04 96,
- 099 090 01 46,
– 099 090 01 86.
По номеру (095)2783174 можно оставить сообщения в мессенджере Telegram, обязательно указав фамилию, имя и отчество, а также контактные данные.