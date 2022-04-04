В Николаеве временно не работает спецлиния 102

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04.04.2022 11:24

Жителей Николаева предупредили, что специальная линия 102 временно не работает, а также опубликовали список номеров, по которым граждане могут обратиться в случае необходимости.

Об этом сообщает полиция Николаевщины.

Пожалуйста, звоните по мобильным номерам:

- 099 190 00 86,

- 099 190 01 42,

- 099 190 03 14,

- 099 190 03 39,

- 099 190 03 87,

- 099 190 04 80,

- 099 190 04 82,

- 099 190 04 96,

- 099 090 01 46,

– 099 090 01 86.

По номеру (095)2783174 можно оставить сообщения в мессенджере Telegram, обязательно указав фамилию, имя и отчество, а также контактные данные.

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