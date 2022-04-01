«Случившееся в Буче требует нового набора санкций»: Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Причиной такого решение послужили кадры освобожденного города Буча, Киевской области.

«Случившееся в Буче требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», – сказал Макрон.

Он также добавил, что в Украине есть четкие признаки военных преступлений и виновные должны понести за это ответственность.

«Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у утечки этих преступлений, должны будут отвечать за них», - заявил Макрон, комментируя происходящее в Буче.

Он также заявил о готовности помочь украинским властям в расследовании этих преступлений.

Напомним также как в Буче нашли подвал, где российские оккупанты пытали и убивали мирных граждан.