В Николаеве возможна плановая госпитализация пациентов, но Шамрай просит горожан учитывать все возможные риски обстрелов врага

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что во время войны разрешается плановая госпитализация пациентов. При этом чиновница просит николаевцев учитывать все риски, ведь враг чаще всего обстреливает социальные учреждения.

Об этом она рассказала в утренней сводке 4 марта.

Она отметила, что в связи с военными действиями есть отток кадров, потому что некоторые медики выехали из страны, а кто-то не выходит на работу по семейным обстоятельствам. Тем не менее, горздрав старается перекрыть потребность оставшимися кадрами, чтобы обеспечить прием пациентов и предоставление квалифицированной помощи.