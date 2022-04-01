В Николаеве возможна плановая госпитализация пациентов, но Шамрай просит горожан учитывать все возможные риски обстрелов врага

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что во время войны разрешается плановая госпитализация пациентов. При этом чиновница просит николаевцев учитывать все риски, ведь враг чаще всего обстреливает социальные учреждения.
Об этом она рассказала в утренней сводке 4 марта.
Она отметила, что в связи с военными действиями есть отток кадров, потому что некоторые медики выехали из страны, а кто-то не выходит на работу по семейным обстоятельствам. Тем не менее, горздрав старается перекрыть потребность оставшимися кадрами, чтобы обеспечить прием пациентов и предоставление квалифицированной помощи.
— Сейчас вы можете прийти в амбулаторию без записи и в порядке живой очереди попасть к врачу и вам предоставят всю необходимую помощь. Электронная система сейчас работает с перебоем. По госпитализации, сегодня Министерством здравоохранения разрешена занятость кроватей хирургичного фонда в больницах до 50% и до 70% плановых пациентов - терапевтичного профиля. Мы можем предоставлять помощь, как ургентную, так и плановую. Но вы должны учитывать все риски, потому что вчера враг обстрелял больницу, там выбито сотни окон, пострадали десятки дверей, ночью мы эвакуировали пациентов с корпусов. Поэтому, если вам действительно необходима госпитализация, то этот вопрос решить можно. Обращайтесь в приемное отделение и вам будет предоставлена помощь. Но враг бьет прицельно по больницам, школам и детсадам, поэтому прошу вас учесть все риски, когда пациенты получает плановую помощь, - сообщила она.