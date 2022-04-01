Зеленский пообещал, что разрушенные в Буче мосты через реку Ирпень отремонтируют в течение нескольких месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бучу пообещал, что частично проезд разрушенными мостами через реку Ирпень откроют через несколько месяцев.

Об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства побывал в центре предоставления гуманитарной помощи и пообщался с местными жителями.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал Президенту о гуманитарной ситуации в городе, ходе работ по поиску тел погибших, оценке ущерба, причиненного оккупантами частному и коммунальному имуществу, и темпах восстановления города.

Владимир Зеленский вручил Анатолию Федоруку орден «За мужество» ІІІ степени.

Глава государства также пообщался с международными и украинскими журналистами, приехавшими в Бучу документировать военные преступления России.

– Для нас очень важно, что здесь находятся журналисты. Мы хотим, чтобы вы показали миру, что происходило здесь, что делали российские военные, что делала Российская Федерация в мирной Украине, – сказал Президент, обращаясь к представителям СМИ.

Как отметил Владимир Зеленский, то, что сделали российские оккупанты с этим современным городком, – это геноцид.

– Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид. Мы знаем о тысячах убитых и замученных людях, с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети. Думаю, что это и есть геноцид, – заявил Глава государства.

Кроме того, Президент осмотрел дорогу с уничтоженной техникой российской армии, а также разрушенный мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп.

Президент отметил, что часть моста через реку Ирпень отремонтируют и откроют через несколько месяцев.

В настоящее время началась подготовка к строительству временной переправы. Ее откроют примерно через две недели, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, полноценное движение одним проездом моста можно будет запустить уже через два месяца, обоими проездами – через три-четыре месяца.

Владимир Зеленский также посетил разрушенный мост через Ирпень на трассе Р-30. Здесь для строительства временной переправы понадобится десять дней, а полноценный ремонт продлится два-три месяца.