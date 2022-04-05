В Николаеве 5 апреля на маршруты вышли 165 единиц общественного транспорта

В Николаеве 5 апреля на маршруты вышли 165 единиц городского общественного транспорта.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Троллейбусы:
– №2: Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом);
– №6: 3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - мкрн Намыв (без берега);
– №4: Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.
Трамваи:
– №1: Яхт-клуб - Широкая Балка;
– №3: ЧСЗ – 10-я Военная;
– №6: Промзона – Центральный рынок;
– №7: Широкая Балка – Центральный рынок;
– №10: Промзона - Широкая Балка;
– №11: Центральный рынок - 10-я Военная.
Коммунальные автобусы:
– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино;
– ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище;
– Пушкинское кольцо - мкрн Северный;
– Пушкинское кольцо - мкрн Терновка;
– 6-я Слободская – Фуршет.
Частные перевозчики:
– № 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00. Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.