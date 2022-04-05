В Николаеве 5 апреля на маршруты вышли 165 единиц общественного транспорта

В Николаеве 5 апреля на маршруты вышли 165 единиц городского общественного транспорта.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы:

– №2: Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом); – №6: 3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - мкрн Намыв (без берега); – №4: Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Трамваи:

– №1: Яхт-клуб - Широкая Балка; – №3: ЧСЗ – 10-я Военная; – №6: Промзона – Центральный рынок; – №7: Широкая Балка – Центральный рынок; – №10: Промзона - Широкая Балка; – №11: Центральный рынок - 10-я Военная.

Коммунальные автобусы:

– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино; – ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище; – Пушкинское кольцо - мкрн Северный; – Пушкинское кольцо - мкрн Терновка; – 6-я Слободская – Фуршет.

Частные перевозчики:

– № 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00. Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.

Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.