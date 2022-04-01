Школьникам в рф рассказывают, что антироссийские санкции – это хорошо

Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику».

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

В методичке это «влияние» представлено скорее положительным — школьникам расскажут про рост доли российской продукции в нескольких сферах.

В начале урока учитель должен привести цитату президента Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление».

Только после этого педагог должен рассказать, что такое санкции: «Ограничения, призванные «наказать» какую-либо страну за ее действия». Здесь же нужно уточнить, какие «действия» имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция в Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».

Еще в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения.

В конце школьники должны заполнить анкету «обратной связи». Им придется ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?».

На последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

По информации издания, уроки в рамках школьного курса по обществознанию для учащихся пятых-девятых и 10–11-х классов прошли уже в ряде школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей.

Опрошенные «Коммерсантом» экономисты указывают на ошибки авторов пособия и предупреждают, что российские школьники скоро сами увидят эффект санкций.

— Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары, — сказала экономист Наталья Зубаревич, отметив, что не читала методических пособий.

Напомним, ранее в РФ подросток получил пять лет колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft.