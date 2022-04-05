Список аптек, которые работают на Николаевщине 5 апреля

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05.04.2022 11:17

Список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 5 апреля.

Перечень опубликовала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может закрыться в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт