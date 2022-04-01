Нардеп Чорноморов обсудил с Министром по делам ветеранов законодательные инициативы по обеспечению украинских военных

Народный депутат Украины Артем Чорноморов обсудил с Министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной законодательные инициативы, которые нужно реализовать, чтобы у украинских защитников было все необходимое после победного окончания войны.

Об этом нардеп написал в своем Телеграм канале, опубликовав фото с министром возле Николаевской ОГА, разрушенной вражеской ракетой.

«Ветеранам – достойное обеспечение! С Министром по делам ветеранов Юлией Анатольевной Лапутиной обсудили законодательные инициативы, которые нужно реализовать, чтобы у нынешних Защитников было все необходимое после нашей Победы. Участникам боевых действий и их близким потребуется реабилитация и достойные условия для жизни. Уже сейчас приступаем к этой работе. Спасибо Вам, наши Защитники!», - написал Чорноморов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинским защитникам будут выплачивать «боевые» 100 тысяч гривен за ранение и плен.