В СБУ раскрыли детали задержания руководителя Николаевской окружной прокуратуры – ему передали имитированные списки погибших бойцов ВСУ

Руководителю Николаевской окружной прокуратуры Геннадию Герману СБУ передала имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ, которые затем были зафиксированы у представителя российской федерации.

Об этом сообщает СБУ.

Напомним, Геннадия Германа задержали за сотрудничество с оккупантами.

У СБУ есть аргументированные доказательства, что руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Для этого использовал посредника, чтобы увести следы от себя.

По имеющимся данным, он передавал информацию о:

- оперативной обстановкн в г. Николаеве и области во время военного положения; - погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания; - результатах обстрелов г. Николаева; - суточные пароли на блокпосты по территории Николаевской области.

Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

В результате обысков у фигуранта изъяты мобильный телефон, компьютерную технику и флэш-носители, содержащие доказательства его противоправной деятельности. Во время допроса изменник признал свою преступную деятельность и предоставил соответствующие показания.

– Я представился, кто я, назвал свой пост. Сообщил, что мне известна определенная информация. На тот момент мне была известна информация о перечне военнопленных РФ и была известна информация о количестве погибших военных и гражданских лиц. И спросил, какая ему нужна информация. На что он ответил, что нужна абсолютно вся, и спросил, могу ли я ее предоставить. Я согласился. И с тех пор почти ежедневно давал ему количество погибших и раненых. И где-то до 17 марта я предоставлял ему списки военнопленных рф. После этого к указанной информации я больше не имел отношения. Кроме того, я предоставлял ему списки самых погибших, 3 или 4 раза, - дал свои объяснения задержанный.

Ранее Герман работал прокурором в Харьковской области – возглавлял Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры. Этой местной прокуратурой руководил нынешний прокурор Николаевской области Владимир Говоруха, Герман был его подчиненным. Красноград, в котором ранее работал Герман – город районного значения с населением в 21 тысячу человек.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Геннадий Герман пользовался квартирой площадью 60 кв.м, находящейся в собственности Надежды Герман (вероятно, это его мать). За 2019 год Герман получил 394 тысячи гривен зарплаты и 207 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

В собственности жены прокурора Инны 2 гектара земли и автомобиль Ford Fiesta 2012 года выпуска. Жена Германа владеет частной фирмой «Алгоритм 3» и в 2019 году получила 48,9 тысячи гривен зарплаты. В банке она хранит $11 тысяч.