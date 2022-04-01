В Николаевском районе возобновили несколько автобусных рейсов

В Николаевском районе 5 апреля возобновили работу несколько автобусных рейсов.

Об этом сообщил глава Николаевской РГА Игорь Мухарский.

5 апреля ООО «Митап» возобновляет движение пригородного транспорта по маршрутам:

– рейс 106 «Николаев – Зайчевское» со следующим графиком:

8:00 Зайчевское – Николаев;

11:00 Николаев – Зайчевское;

14:00 Зайчевское – Николаев;

16:00 Николаев – Зайчевское.

– рейс 127 «Николаев – Пересадовка» по следующему графику:

7:00 Пересадовка - Николаев;

9:00 Николаев – Пересадовка;

11:00 Пересадовка – Николаев;

13:00 Николаев – Пересадовка;

15:00 Пересадовка – Николаев;

18:00 Николаев - Пересадовка.

«Орион – Авто» также возобновило движение по маршрутам:

– 156 «Николаев - Кривая Балка»; – 152 «Николаев - Зеленый Яр»; – 159 «Николаев – Новобогдановка; – 162 «Николаев – Сапетня»; – 168 «Николаев – Степное».

Выполнение этих рейсов - с 7:00 до 16:00.