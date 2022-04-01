В Николаевском районе возобновили несколько автобусных рейсов

В Николаевском районе 5 апреля возобновили работу несколько автобусных рейсов.
Об этом сообщил глава Николаевской РГА Игорь Мухарский.
5 апреля ООО «Митап» возобновляет движение пригородного транспорта по маршрутам:
– рейс 106 «Николаев – Зайчевское» со следующим графиком:
– рейс 127 «Николаев – Пересадовка» по следующему графику:
«Орион – Авто» также возобновило движение по маршрутам:
– 156 «Николаев - Кривая Балка»;
– 152 «Николаев - Зеленый Яр»;
– 159 «Николаев – Новобогдановка;
– 162 «Николаев – Сапетня»;
– 168 «Николаев – Степное».
Выполнение этих рейсов - с 7:00 до 16:00.