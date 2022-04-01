В Николаевском районе возобновили несколько автобусных рейсов

прочтения: 4062
05.04.2022 14:19

В Николаевском районе 5 апреля возобновили работу несколько автобусных рейсов.

Об этом сообщил глава Николаевской РГА Игорь Мухарский.

5 апреля ООО «Митап» возобновляет движение пригородного транспорта по маршрутам:

– рейс 106 «Николаев – Зайчевское» со следующим графиком:

  • 8:00 Зайчевское – Николаев;
  • 11:00 Николаев – Зайчевское;
  • 14:00 Зайчевское – Николаев;
  • 16:00 Николаев – Зайчевское.

– рейс 127 «Николаев – Пересадовка» по следующему графику:

  • 7:00 Пересадовка - Николаев;
  • 9:00 Николаев – Пересадовка;
  • 11:00 Пересадовка – Николаев;
  • 13:00 Николаев – Пересадовка;
  • 15:00 Пересадовка – Николаев;
  • 18:00 Николаев - Пересадовка.

«Орион – Авто» также возобновило движение по маршрутам:

– 156 «Николаев - Кривая Балка»;

– 152 «Николаев - Зеленый Яр»;

– 159 «Николаев – Новобогдановка;

– 162 «Николаев – Сапетня»;

– 168 «Николаев – Степное».

Выполнение этих рейсов - с 7:00 до 16:00.

    Фотофакт