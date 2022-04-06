В приложении для изучения языков количество желающих овладеть украинским выросло на 577%

На популярной в мире платформе для изучения языков Duolingo с начала русского вторжения в Украину резко возросло количество желающих выучить украинский язык.
В обращении в поддержку Украины в Duolingo отмечают, что количество овладеть украинским в мире выросло на 577%, пишет УП.Жизнь.
«Больше всего изучающих украинский язык – в США, их количество с начала войны выросло на 554%. Украинский язык достиг пика в США 28 февраля и с тех пор остается стабильным» , – говорится в сообщении.
Наибольший рост числа изучающих украинский людей зафиксировали в Польше – 2677% с начала агрессии РФ.
Также в комментарии изданию FOX в Duolingo ответили , что всплеск популярности украинского языка связан с большим количеством беженцев в Европе.
« А для наших учеников, которые учатся в США, изучение украинского языка – это способ приобщиться к происходящему в месте, которое может казаться столь далеким, и проявить солидарность с Украиной » – сказала научная сотрудница Duolingo Синди Бланко.
Курс по украинскому языку в приложении разработан в партнерстве с волонтерами Корпуса Мира в 2015 году и предназначался для волонтерской помощи Украине.
В Duolingo также отметили, что собираются направить доходы от рекламы, получаемые от людей, изучающих украинский язык, в помощь Украине.
Мы также контактировали с Министерством образования и науки Украины и обсуждаем дополнительные способы поддержки их студентов. К примеру, тест по английскому языку Duolingo будет бесплатным. Duolingo также планирует запуск украиноязычного интерфейса » – говорится в сообщении.