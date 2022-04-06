Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter, следует из заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Об этом сообщает издание The Verge.

По данным СМИ, Маск будет находиться в совете в качестве директора II класса. Это тип позиции, которая может быть использована в качестве меры по предотвращению поглощения активов Twitter.

«Компания назначит Маска в Совет директоров Компании («Совет») в качестве директора класса II со сроком полномочий, истекающим на годовом собрании акционеров компании в 2024 году», — поясняется в сообщении.

Подчеркивается, что пока Маск занимает свой пост, а также в течение 90 дней с момента ухода, он не может единолично или как член группы, владеть свыше 14,9% обыкновенных акций Twitter.

Генеральный директор Twitter Параг Агравал подтвердил назначение Маска. По словам топ-менеджера, предприниматель окажется очень полезным для развития Twitter.

Ранее Маск в своем микроблоге запустил опрос, посвященный вероятному добавлению возможности редактирования твитов. Данной опции не было с момента запуска платформы в 2006 году.