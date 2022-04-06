Список аптек, работающих в Николаеве и области 6 апреля

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06.04.2022 09:46

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 6 апреля.

Об этом сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Отмечается, что аптеки могут закрыться в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт