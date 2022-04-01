В Николаеве на маршуты вышли 162 единицы коммунального и частного транспорта

С утра 6 апреля в Николаеве городской общественный транспорт вышел на маршруты. Ориентировочный график работы: с 7:00 до 18:00.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы

№2: Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – микрорайон Намыв (с берегом)

№6: 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (без берега)

№4: Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв

Трамваи

№1: Яхт-клуб - Широкая Балка

№3: ЧСЗ – 10-я Военная

№6: Промзона – Центральный рынок

№7: Широкая Балка – Центральный рынок

№10: Промзона – Широкая Балка

№11: Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская - микрорайон Кульбакино

ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище

Пушкинское кольцо – микрорайон Северный

Пушкинское кольцо – микрорайон Терновка

6-я Слободская - Фуршет

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89

В целом по городу курсирует 162 единицы транспорта.