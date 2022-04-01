Николаев продолжают очищать от биллбордов и МАФов, которые потом идут на нужды армии

В Николаеве продолжают убирать рекламные борды и временные сооружения, которые идут на нужды военных.

Об этом сообщает департамент внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции.

Директор департамента Андрей Ермолаев сообщил, что город уже очистился на более чем 110 бордов и работа не прекращается.

«Перешли работать в Заводской район. Уже убрали рекламные конструкции от «Надежды» до 2-го КП. И мы двигаемся дальше. В общей сложности по городу уже убрано более 110 бордов. Но я думаю, что это не предел. Есть шанс увидеть городское пространство без лишнего визуального мусора», – добавил он.

В администрации Ингульского района также сообщили, что в исполнение распоряжения Николаевской ОВА и решения исполкома Николаевского городского совета продолжается работа по демонтажу временных сооружений и рекламных конструкций подрядной организацией ООО ЭВАКО.

«Всего демонтировано два временных сооружения и пять рекламных бордов. Изъятые сооружения направлены на изготовление защитных конструкций и сооружений и нужды ВСУ. Работы проводились по адресу: проспекта Мира, 4а и Херсонскому шоссе. Начатое дело будет продолжаться и дальше», - сообщили в администрации.

Как известно, 17 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города. Также сообщалось, что на нужды армии в Николаеве уже демонтировали около 50 билбордов и 10 киосков.