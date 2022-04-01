В Командовании ДШВ опубликовали номера телефонов, по которым родственники десантников могут получить о них информацию

На базе воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины начали работать центры, которые предоставляют информацию родным военнослужащих.

Об этом они сообщили в Facebook.

Центры предоставляют сведенья родным и близким десантников относительно их места нахождения, которые в течение определенного периода времени не выходят на связь. Уточнеятся, что центры работают ежедневно без выходных с 08:00 до 18:00.

Личный состав, который работает в Информационных центрах – предоставляет исключительно достоверную информацию.

«Информация о болезни, ранении, находится в плену, или к сожалению, гибели военнослужащего – предоставляется исключительно на основании официальных документов», - добавили они.

Военнослужащие, пропавшие без вести во время боевых действий – остаются в этом статусе до момента выяснения их дальнейшей судьбы.

«Мы разделяем ваши переживания и делаем все возможное для сохранения жизни и здоровья ваших родных и близких», - добавили в сообщении.

Родственники военнослужащих 79-й ДШВ, которая дислоцируется в Николаеве, могут узнать информацию по следующим номерам телефонов:

+380668216712

+380660506782

Напомним как экс-офицер николаевской 79-й бригады стал комбатом и получил звание Героя Украины