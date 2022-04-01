В Украине впервые мобильный оператор заработал через спутниковую связь

В пятницу, 1 апреля, инженеры Vodafone запустили базовую станцию ​​вблизи населенных пунктов Ирпень и Романовка в Киевской области для восстановления доступа к связи жителям в конфигурации 2G и 4G.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX.

По его словам, что это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется через спутниковую связь.

«Подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей», - добавил Федоров.

Отмечается, что 6 апреля таким же образом подключена базовая станция в селе Плахтянка в Киевской области.

Напомним ранее сообщалось, что после войны Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Илоном Маском планирует построить собственную наземную станцию Starlink.