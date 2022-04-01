Глава госдумы рф официально сообщил, что скандальный лидер ЛДПР Жириновский умер

Лидер партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» Владимир Жириновский умер.

Об этом в Телеграмм 6 апреля сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как известно, в начале февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Центральную клиническую больницу. Позднее СМИ сообщили, что политику в срочном порядке требовалась операция, но врачи боялись делать ее из-за тяжести состояния пациента. Его состояние оценивалось как тяжелое, степень поражения его легких составляет 50-75%. 25 марта в россии снова сообщили о смерти одиозного политика Жириновского, но его сын и минздрав опровергли.

По его словам, Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Вячеслав Володин добавил, что Жириновский был ярким и талантливым политиком, многое предвидел.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», - написал он.

Напомним, что Жириновский систематически угрожал Украине нападением со стороны рф. Например, в марте 2021 года Жириновский предложил напасть на Украину без объявления войны.

В декабре 2021 года одиозный политик призвал использовать против Украины «военную силу».